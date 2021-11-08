Священник-педофил из ЕАО растлил более 50 мальчиков

Священник получил 18 лет колонии строгого режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Еврейской автономной области (ЕАО) осудили на 18 лет священника за растление малолетних детей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

«Суд приговорил одного из них [священника] к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью восемь лет и ограничением свободы на два года. Второго [звонаря] — к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом семь лет заниматься педагогической деятельностью и ограничением свободы на два года», — приводит сообщение прокуратуры Еврейской-Автономной области «Интерфакс».

Агентство со ссылкой на свой источник сообщает, что один из обвиняемых был настоятелем храма. Уголовное дело в отношении служителей церкви возбудили в ноябре 2019 года.

Священника обвиняли в половых сношениях с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, изнасиловании несовершеннолетних и вовлечении детей в антиобщественные действия (статьи 132, 134 и 151 УК РФ). Всего в деле был описан 51 эпизод. Звонаря обвиняли в изнасиловании лица, не достигшего 18 лет.

В прокуратуре сообщили, что фигуранты дела частично признали свою вину. Приговор священнику и звонарю в силу пока не вступил. Священник был освобожден от всех церковных обязанностей после возбуждения уголовного дела, передает MK.RU .