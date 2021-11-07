Челябинского экс-силовика обвинили в растрате

Экс-силовика суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске осудили бывшего начальника структурного подразделения МО МВД России «Южноуральский». Как заявили в пресс-службе СКР по Челябинской области, экс-сотрудника обвиняют в растрате государственных средств.

«В период 2019—2020 гг. осужденный неоднократно заправлял личный автомобиль и личные автомобили подчиненных, производя оплату со служебной топливной карты», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР области. В ведомстве добавили, что осужденный также продавал вверенное ему имущество. Общая сумма ущерба за все время деятельности составила более 400 тысяч рублей.

Экс-силовик приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Также он должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей и возместить весь причиненный ущерб.

Ранее УФСБ Челябинской области выявило незаконную деятельность сотрудников ГИБДД ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу. Экс-полицейских обвинили в превышении должностных полномочий.