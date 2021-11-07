07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021

Челябинского экс-силовика обвинили в растрате

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор военному комиссару Андрею Житникову. Магнитогорск, фемида, суд
Экс-силовика суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно Фото:

В Челябинске осудили бывшего начальника структурного подразделения МО МВД России «Южноуральский». Как заявили в пресс-службе СКР по Челябинской области, экс-сотрудника обвиняют в растрате государственных средств.

«В период 2019—2020 гг. осужденный неоднократно заправлял личный автомобиль и личные автомобили подчиненных, производя оплату со служебной топливной карты», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР области. В ведомстве добавили, что осужденный также продавал вверенное ему имущество. Общая сумма ущерба за все время деятельности составила более 400 тысяч рублей.

Экс-силовик приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Также он должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей и возместить весь причиненный ущерб.

Ранее УФСБ Челябинской области выявило незаконную деятельность сотрудников ГИБДД ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу. Экс-полицейских обвинили в превышении должностных полномочий.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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