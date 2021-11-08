Хакеры объяснили частую причину сбоев на «Госуслугах»

Частые сбои на портале «Госуслуги» могут происходить из-за некорректной работы провайдера и иных внутренних технических проблем. Об этом в беседе с URA.RU рассказали хакер Дмитрий Артимович и специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.
«У „Ростелекома“ [подрядчика сайта „Госуслуги“] постоянно везде происходят сбои, поэтому, если что-то ломается, меня это не удивляет. Представьте, если бы Visa, MasterCard так обновляли свое программное обеспечение, прохождения платежей обваливались бы по всему миру. Если, допустим, выходит из строя оборудование, всегда делается дублирование, сразу же подключается второе», — объяснил Дмитрий Артимович.
В беседе с URA.RU Сергей Вакулин добавил, что с точки зрения безопасности сайт «Госуслуги» стал надежнее. «Мы не можем гарантировать 100% безопасность какого-то сервиса, так как всегда найдется тот, кто сможет ее обойти. Раньше на сайте „Госуслуги“ были определенные уязвимости, их уже все преодолели, самая опасная, которую могут найти, это „уязвимость нулевого дня“ (не устраненная уязвимость или вредоносные программы, против которых нет защитных механизмов, — прим. URA.RU), которая приводит к множеству летальных исходов данных. Но что касается „глючности“ самой системы „Госуслуги“, предположу, что это связано с провайдером», — подчеркнул он.
Утром 8 ноября некоторые пользователи портала «Госуслуг» заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев, сертификаты перестали быть действительны у ранее привившихся. После чего сайт стал недоступен.
В пресс-службе «Ростелекома» URA.RU рассказали, что на портале произошел технический сбой. «Мы исполнители. Сбой у заказчика произошел в связи с техническими работами, которые проводились на портале „Госуслуги“. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», — подчеркнули в компании.
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