Россияне не могут зайти на «Госуслуги» после проблем с QR-кодами

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Сбой произошел не только на «Госуслугах», но и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Сайт госуслуг оказался недоступен после массового аннулирования сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«„Госуслуги“ упали. Решил проверить срок действия QR-кода, а приложение не открывается», — рассказал читатель URA.RU.

Также проблемы наблюдаются с приложением «Госуслуги СТОП Коронавирус». У тех, кто все-таки смог воспользоваться порталом госулуг, оказался недоступен чат технической поддержки. Робот-маскот сайта сообщает, что сейчас ведутся технические работы. Ранее россияне начали отправлять жалобы на обнуление сертификатов о вакцинации. После подачи заявления на почту, прикрепленную к «Госуслугам», приходит временный QR-код. Он будет действовать в течение двух недель.

Федеральный оперштаб сообщил, что аннулирование сертификатов о вакцинации связано с ошибкой на портале госуслуг. Изменения в систему внесли в течение часа. Срок действия QR-кодов вновь изменили с полугода на год.

Проблемы с сертификатами начались утром 8 ноября. Россияне, которые вакцинировались более полугода назад, обнаружили, что их QR-коды более недействительны. Это произошло после того, как Минздрав РФ утвердил новую форму сертификата о вакцинации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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