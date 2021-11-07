Суд арестовал подозреваемого Фотго: Екатерина Сычкова

Полицией Нягани задержан 62-летний мужчина за вымогательства крупной суммы денег с предпринимателей Советского и Октябрьского района, хулиганства и незаконный оборот оружия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ОМВД.

«По версии следствия, неработающий житель Нягани, желая обогатиться незаконным путем, находил в качестве потенциальных жертв местных бизнесменов, после чего запугивал их, требуя крупную сумму денег. Для подтверждения своих слов он совершал выстрелы из огнестрельного оружия по объектам, принадлежащим предпринимателям. Среди них: автозаправочная станция, магазин, а также жилой дом, в котором проживала мать одного из потерпевших», — рассказали в УМВД.

Уточняется, что после обстрела подозреваемый отправлял своим жертвам смс с угрозами и требованием заплатить за благополучие торговой точки, общая сумма «выкупа» со всех предпринимателей составила бы около 400 тысяч рублей. При задержании у подозреваемого были изъяты гладкоствольный обрез, автомат Калашникова и порядка 200 патронов разного калибра, а также маски, имитирующее лицо человека и полицейская форма. Отправку смс-сообщений мужчина осуществлял с 4 сотовых телефонов, у него обнаружили 10 сим-карт, оформленных на подставных лиц. Сообщается, что для конспирации предполагаемый преступник использовал подложные номера, которые правоохранители нашли в его машине. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовные дела, по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия). Пока сообщается о трех потерпевших, но силовики не исключают, что жертв рэкетира может быть больше. Сам подозреваемый арестован.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО задержан блогер за вымогательство и оскорбление власти. Няганец Талех Насибов вместе с подельниками подозревается в вымогательстве денег в размере полумиллиона рублей у директора муниципального учреждения.

При себе у мужчины нашли две единицы оружия, около двухсот патронов, маски, имитирующие человеческое лицо, поддельные госномера и полицейскую форму Фото: официальный сайт УМВД по ХМАО