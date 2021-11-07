Губернатор ХМАО представляет РФ на всемирном форуме в Страсбурге

Наталья Комарова уже не впервые представляет страны на международных мероприятиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в эти минуты принимает участие в пленарном заседании Всемирного форума за демократию «Правительство, международные организации, или граждане: кто задает темп?». Она представляет Россию.

Организаторы форума, который проходит в Страсбурге, сообщают, что в форуме принимают участие представители интеллигенции, политические деятели, активисты, эксперты и молодежь со всего мира. «Главный вопрос на повестке Форума — способна ли демократия спасти окружающую среду?» — сообщают организаторы форума.

«Я и мои земляки добываем каждую двадцатую тонну нефти в мире. Это один из видов деятельности, который напрягает окружающую среду, и мы, понимая это, активно и взвешенно работаем над тем, чтобы сократить влияние этого вида деятельности на окружающую среду и GreenPeace следит за нами в этом отношении», — заявила Комарова в приветственном слове.