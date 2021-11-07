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Губернатор ХМАО представляет РФ на всемирном форуме в Страсбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова уже не впервые представляет страны на международных мероприятиях Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в эти минуты принимает участие в пленарном заседании Всемирного форума за демократию «Правительство, международные организации, или граждане: кто задает темп?». Она представляет Россию.

Организаторы форума, который проходит в Страсбурге, сообщают, что в форуме принимают участие представители интеллигенции, политические деятели, активисты, эксперты и молодежь со всего мира. «Главный вопрос на повестке Форума — способна ли демократия спасти окружающую среду?» — сообщают организаторы форума.

«Я и мои земляки добываем каждую двадцатую тонну нефти в мире. Это один из видов деятельности, который напрягает окружающую среду, и мы, понимая это, активно и взвешенно работаем над тем, чтобы сократить влияние этого вида деятельности на окружающую среду и GreenPeace следит за нами в этом отношении», — заявила Комарова в приветственном слове.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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