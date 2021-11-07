07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021

Вице-мэр города-спутника Челябинска покинул свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский в Копейске Челябинск, кресло главы копейск
В Копейске ведется подбор кандидатов на освободившуюся должность (фото из архива) Фото:

Первый заместитель главы Копейска (города-спутника Челябинска) Константин Самарин покидает свой пост по семейным обстоятельствам. Заявление на увольнение 8 ноября подписал глава городского округа Андрей Фалейчик. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Глава выразил благодарность в адрес Константина Анатольевича за его личный вклад в развитие муниципалитета. Он пожелал ему успехов в дальнейшей работе. В настоящее время ведется подбор кандидатов на замещение должности», — сообщили в пресс-службе.

На своем посту вице-мэр проработал чуть меньше года. На эту должность Самарин был назначен в январе 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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