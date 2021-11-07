Вице-мэр города-спутника Челябинска покинул свой пост

В Копейске ведется подбор кандидатов на освободившуюся должность (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель главы Копейска (города-спутника Челябинска) Константин Самарин покидает свой пост по семейным обстоятельствам. Заявление на увольнение 8 ноября подписал глава городского округа Андрей Фалейчик. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Глава выразил благодарность в адрес Константина Анатольевича за его личный вклад в развитие муниципалитета. Он пожелал ему успехов в дальнейшей работе. В настоящее время ведется подбор кандидатов на замещение должности», — сообщили в пресс-службе.

На своем посту вице-мэр проработал чуть меньше года. На эту должность Самарин был назначен в январе 2021 года.