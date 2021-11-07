В Нягани выбрали мэра

Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Ивана Ямашева Фото: Денис Моргунов

В Нягани на новый срок главой города избран Иван Ямашев. Об этом URA.RU рассказал сам политик.

«Депутаты проголосовали единогласно. Был избран на новый срок», — сообщил Ямашев.

Иван Ямашев начал свою политическую карьеру в Пыть-Яхе с должности помощника мэра, затем занимал посты начальника управления по жилищной политике, председателя комитета по делам молодежи, заместителя главы города по социальным вопросам, а затем какое-то время исполнял обязанности главы города, кресло мэра Нягани он занимает с 2016 года, для него это второй срок полномочий в качестве градоначальника. Источник URA.RU сообщает, что кандидатура Ямашева была ранее согласована с округом.

Ранее URA.RU сообщало, что КПРФ в Нижневартовске выдвинет на пост мэра судимого за свастику. Источники агентства рассказали, что Дмитрий Смоков, недавно осужденный за пропаганду нацистской символики, планирует участвовать в выборах главы.