Иммунолог объяснил, как усилить эффект от вакцинации

Второй компонент вакцины от COVID-19 можно ввести на 28 день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Второй компонент вакцины от коронавируса можно ввести не на 21, а на 28 день после первой фазы, это поможет повысить количество антител. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Ничего нет страшного с медицинской точки зрения, если между инъекциями будет не 21, а 28 дней, это даже лучше. Единственное, что срок полноценного иммунитета чуть-чуть отодвигается на неделю. На неделю больше нужно будет беречься, но зато и потенциально цифры по антителам могут быть выше», — объяснил Николай Крючков.

По словам иммунолога, при введении второй фазы препарата позднее, иммунитет к COVID-19 полноценно выработается на шестой-седьмой неделе. «При обычной вакцинации иммунитет максимально формируется на пятой-шестой неделе, в исследованиях указано, что с четвертой, а здесь получатся, что с шестой-седьмой. Конечно, это не значит, что через месяц ничего не будет, просто эффект будет не максимальный», — подчеркнул Крючков.

При этом спикер добавил, что раньше срока не стоит вводить второй компонент вакцины. «Раньше [вводить] хуже, так как иммунная система должна полноценно запомнить антиген, развить иммунный ответ и только потом бустеризоваться (усилиться — прим. URA.RU). На 14 день система срабатывает, но хуже», — заявил Крючков.

В беседе с URA.RU микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что введение второй фазы позже не противопоказано, хотя исследований на эту тему пока нет. «Я думаю, ничего страшного не будет, если вакцинация вторым компонентом будет проводиться в течение месяца. Но для этого необходимы исследования, потому что это уже бустер, толчок к тому, что есть уже в организме», — пояснил он.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловалась на невозможность поставить второй компонент вакцины от COVID-19. Причиной оказалось отсутствие препарата в клиниках.