Тюменский авторитет Ганс выходит на свободу. URA.RU стало известно о его планах

Тюменский криминальный авторитет Юрий Тишенков по кличке Ганс был арестован 11 ноября 2009 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

9 ноября тюменский криминальный авторитет Юрий Тишенков, известный в преступном мире как Ганс, выйдет на свободу после 12 лет лет заключения. Информация об этом указана в открытых источниках. Тишенков был осужден за организацию убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По мнению источников агентства, его освобождение не повлияет на криминогенную обстановку в регионе, а сам он пробудет в Тюмени несколько дней, после чего уедет на лечение.

«Девяностые уже давно прошли, да и Гансу далеко не 30 лет. После освобождения он, с большой долей вероятности, будет вести спокойный образ жизни и вряд ли захочет куда-то ввязываться. Насколько мне известно, в Тюмени после возвращения он пробудет несколько дней. После чего поедет в санаторий восстанавливать здоровье. В какой именно — не разглашается. Известно только, что этот санаторий находится за пределами Тюменской области», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По некоторым данным, Тишенков отбывает наказание в колонии строгого режима, находящейся в поселке Потьма Зубово-Полянского района республики Мордовия. В местном региональном отделении УФСИН информацию о его освобождении комментироваться не стали. В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области URA.RU сообщили, что Тишенков находится под стражей с 11 ноября 2009 года. «Приговор Тюменского областного суда в отношении Юрия Тишенкова вступил в законную силу 8 декабря 2010 года. 11 ноября 2009 года он был задержан и заключен под стражу. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима», — пояснили там агентству.