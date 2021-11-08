Статистика по COVID не показала заметных улучшений в период нерабочих дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Статистика по заболеваемости и смертности от COVID-19 продолжает стабильно расти, несмотря на введение и продление нерабочих дней в ряде регионов России. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Если брать статистику только по отдельным регионам, которые решили продлить срок действия режима нерабочих дней из-за тяжелой эпидемической ситуации, то мы увидим, что она действительно осталась там сложной, несмотря на все ограничения, и даже испортилась, несмотря на их введение», — пишет издание «Ридус», проанализировав данные оперштаба.

В Новгородской области за нерабочий период рост заболеваемости ускорился на 1% по сравнению с двумя предшествующими неделями, рост смертности ускорился на 5,1%. После двух нерабочих недель соотношение числа выздоровевших и вновь заболевших за сутки ухудшилось на 23%.

В Курской области рост заболеваемости коронавирусной инфекцией увеличился на 0,4%, рост смертности не изменился. Соотношение количества выздоровевших и вновь заболевших за сутки по результатам нерабочих дней улучшилось незначительно — всего на 0,5%.

В Томской области прирост числа вновь заболевших ускорился на 0,7%, рост смертности увеличился на 2,3%. Показатель соотношения выздоровевших и вновь заболевших за сутки ухудшился за нерабочую неделю на 3%.

В Смоленской и Челябинской областях, где, как и в регионах, приведенных выше, продлили нерабочие дни, эпидемиологическая ситуация также не показала заметной положительной динамики. Если смотреть на статистику в целом, в период с 21 по 30 октября, до введения нерабочих дней, прирост количества новых случаев коронавируса в стране составил 341,6 тысячи, после (с 30 октября по 7 ноября) — 322,2 тысячи. Показатель по смертности за этот же период снизился с 4,3% до 3,9%.