В ПФР назвали 4 варианта лишиться пенсии

В Пенсионном фонде РФ рассказали, что нужно делать россиянам, чтобы пенсионные выплаты были приостановлены либо вовсе отменены в будущем. Всего для этого есть четыре условия.
«Первым условием стало неполучение человеком положенной суммы шесть месяцев подряд. Также пенсия отменяется, если гражданин вовремя не подтвердит инвалидность», — приводит информацию сайт
Окончание срока действия вида на жительство может стать еще одним вариантом, чтобы лишиться выплат, сообщает Nation News. Однако эта ситуация актуальна лишь для иностранных граждан или лиц без гражданства. Четвертой ситуацией становится отсутствие пенсии по потере кормильца, если детям уже исполнилось 18 лет, пишет «Царьград». В случае если получатель обучается на очной форме, он имеет право на продление выплат до 23 лет.
Отмечается также, что выплата пенсии приостанавливается на полгода. Именно в этот срок получатель должен предоставить в ПФР все нужные документы, после чего выплаты возобновятся.
Подписывайтесь на URA.RU в