Курганцам объяснили, как закрыть больничный без очередей

Чиновники рекомендуют курганцам с COVID-19 оформлять электронные больничные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Директор департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских рекомендует жителям региона оформлять электронные больничные. Об этом URA.RU сообщили в ответе на запрос по жалобе на многочасовые очереди из желающих закрыть больничный лист.

«Для пациентов с ОРВИ и коронавирусом после консультации лечащего врача и получения отрицательного результата мазка на COVID-19, больничный лист может быть закрыт дистанционно при условии, что он электронный. Номер листка нетрудоспособности отражен в Госуслугах, таким образом, отсутствует необходимость личного присутствия пациента в поликлинике. Одновременно с передачей данных по электронному листку нетрудоспособности в информационную систему ФСС РФ этот номер доступен для просмотра и работодателю, и Фонду социального страхования», — говорится в ответе Елены Островских на запрос URA.RU.

В случае, когда необходим листок нетрудоспособности в бумажном виде, оформление бланка осуществляется в больнице и пациенту необходимо забрать его лично. Оба варианта больничных имеют равную юридическую силу. Пациент сам определяет какой больничный ему необходим.

Многочасовую очередь в поликлинике №1 Кургана в департаменте объяснили большим потоком пациентов, а также техническими проблемами при работе с федеральным порталом по выписке больничных листков, что увеличивает время ожидания выписки. В поликлинике разделили потоки желающих закрыть бумажный больничный. «При наличии отрицательного мазка и после консультации врача по телефону пациентам предлагают забрать готовый листок нетрудоспособности в регистратуре», — уточнили в департаменте здравоохранения.