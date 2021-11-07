В Свердловскую область придет шторм с мокрым снегом

Свердловчан предупредили об опасности езды на летней резине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области с 8 по 9 ноября ожидается штормовой ветер до 20 метров в секунду и мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«8-9 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, мокрый снег, гололедные явления», — говорится на официальном сайте ведомства. Там предупредили, что в эти дни снег может налипнуть на провода, из-за чего есть вероятность отключения электричества.

При этом из-за ветра с крыш и балконов может падать шифер. Спасатели предупредили автомобилистов, что дороги 8 и 9 ноября будут скользкие, поэтому стоит поменять летнюю резину на зимнюю тем, кто еще не сделал этого.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области резко испортится погода. Последний раз ветер усиливался до штормового 5 ноября. Тогда автомобилистов призывали не оставлять машины рядом с деревьями и рекламными щитами.