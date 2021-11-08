Инструктор рассказал, как выжить в авиакатастрофе

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, осколки, авиакатастрофа, катастрофа, место крушения, малазийский боинг, падение самолета
При крушении нужно быть готовым к долгому выживанию, так как спасателей можно ждать 1-2 дня (архивное фото) Фото:

Авиакатастрофу не предугадаешь и заранее к ней не приготовишься, но есть несколько правил, которые помогут обезопасить себя. Подробнее о них рассказал эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

«Человек должен быть в обуви, человек должен сгруппироваться. Потому что, скорее всего, будет сильный удар и можно просто удариться головой о переднее сидение, о заднее, о соседних людей», — рассказал «Пятому каналу» специалист по выживанию Эдуард Халилов.

Эксперт рекомендует брать с собой в полет следующие вещи: теплую одежду, зажигалку, телефон, бутылку питьевой воды, питательные батончики, пауэрбанк и аптечку. Если вы очнулись на месте аварии, Халилов рекомендует первым делом осмотреть себя на предмет ран, переломов и ушибов. Далее необходимо убедиться, не угрожает ли вам опасность — взрыв, падение с высоты или дикие животные. После этого нужно проверить, не нуждается ли кто-то еще в помощи. Номер службы экстренного реагирования в России — 112, но руководители полетов все видят, что произошло, и сразу же отправляется группа спасения.

Эксперт напомнил, что главная задача потерпевших крушение — это держаться за выживание и дождаться прибытия спасателей. Их появление может занять один-два дня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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