Инфекционист: дети стали болеть COVID в десятки раз чаще

Заболеваемость коронавирусом у детей в России выросла в разы. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«С момента появления дельта-штамма, с середины лета [в РФ], активно говорим о том, что дети болеют, болеют с рождения, болеют в десятки раз чаще, чем это было до этого», — заявил Тимаков в эфире телеканала «Россия-24».
Также вирусолог отметил, что основным источником распространения инфекции являются дети. Помимо этого, врач подчеркнул, что в случае, когда болеют все члены семьи, ребенок заразится с вероятностью в 80-90%.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, какие болезни способствуют тяжелому течению коронавируса у детей. Это хронические заболевания, иммунодефицит, ожирение, не прооперированный порок сердца, поражение почек, нервной системы, ДЦП. «Любые тяжелые заболевания являются факторами значительного риска», — уточнил иммунолог.
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