Инфекционист: дети стали болеть COVID в десятки раз чаще

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Рост заболеваемости коронавирусом у детей связан с появлением нового штамма, по словам вирусолога Фото:
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Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом у детей в России выросла в разы. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«С момента появления дельта-штамма, с середины лета [в РФ], активно говорим о том, что дети болеют, болеют с рождения, болеют в десятки раз чаще, чем это было до этого», — заявил Тимаков в эфире телеканала «Россия-24».

Также вирусолог отметил, что основным источником распространения инфекции являются дети. Помимо этого, врач подчеркнул, что в случае, когда болеют все члены семьи, ребенок заразится с вероятностью в 80-90%.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, какие болезни способствуют тяжелому течению коронавируса у детей. Это хронические заболевания, иммунодефицит, ожирение, не прооперированный порок сердца, поражение почек, нервной системы, ДЦП. «Любые тяжелые заболевания являются факторами значительного риска», — уточнил иммунолог.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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