Иммунолог рассказал, какие дети тяжелее переносят коронавирус

Существует ряд заболеваний, при которых у детей может развиться тяжелое течение коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дети, страдающие от хронических заболеваний, иммунодефицита и ожирения, чаще всего подвержены тяжелому течению COVID-19. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Дети с выраженными хроническими заболеваниями, в том числе с иммунодефицитами, [тяжелее переносят коронавирус]. Речь идет об иммунодефицитах первичных, но, главным образом, и вторичных, потому что они встречаются чаще. Это, например, дети, получающие глюкокортикостероидную терапию, с аутоиммунными заболеваниями, находящиеся на лечении онкологических заболеваний, получающие или получавшие химиотерапию, — объяснил URA.RU Николай Крючков.

Существует еще ряд болезней, при которых у детей может развиться тяжелое течение коронавируса, добавил иммунолог. «Если есть ожирение или тяжелые заболевания. Это пороки сердца не прооперированные, поражение почек, нервной системы, ДЦП. Любые тяжелые заболевания являются факторами значительного риска», — уточнил он.

Однако, подчеркнул Крючков, это не значит, что дети без выраженных заболеваний смогут избежать тяжелого течения COVID-19. «Вполне может быть так, что ребенок без каких-то внешних проблем со здоровьем перенесет заболевание тяжело, или у него разовьется системно-воспалительный синдром по типу синдрома Кавасаки», — объяснил собеседник агентства.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU отметил, что дети младшего и старшего возраста по-разному болеют коронавирусом. «Предварительные расчеты говорят о том, что груднички и совсем маленькие почти не болеют, потому что они на карантине находятся со своей мамой и детские учреждения не посещают. А дошколята и школьники [переносят COVID] почти одинаково. Но разница есть. Маленькие дети, у них больше кишечный синдром проявляется. Воспаление слизистой начинается со рта и дальше идет только по кишечнику. У детей старшего возраста как у взрослых протекает — с пневмонией, — отметил собеседник агентства.