Тюменцев, поставивших лишь одну прививку от COVID, не пустят в ТЦ

Первая из двух прививок не дает право на посещение мест, в которых установлен доступ по QR-кодам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В случае, если человек успел поставить только первую часть вакцины от коронавируса, то вход в торговые центры и другие учреждения по QR-кодам ему запрещен. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

«Гражданам, которые поставили только один компонент вакцины против коронавируса, нельзя посещать торговые центры и другие учреждения Тюменской области. Дело в том, что у них нет QR-кода», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

Там пояснили, что заветный код граждане получают в двух случаях: после полной вакцинации или после перенесенной болезни. При этом если прививка подразумевает два компонента (как в случае со «Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВакКороной»), то сертификат выдается лишь после второго введения препарата.

Однако, как ранее писало URA.RU, буквально сегодня утром тюменцев пускали в ТЦ по справкам о введении первого компонента вакцины. Об этом агентству рассказал охранник торгового центра «Галерея Вояж».

Ранее URA.RU писало, что непривитых тюменцев также будут отстранять от работы. При этом в данном случае действуют иные правила: если привиться первым компонентом вакцины до 12 ноября, то ходить на службу будет можно.