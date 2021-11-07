07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021

Президент РФ Владимир Путин повысил в звании главу полиции ХМАО. Документ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, погоны, полиция
Глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов получил звание генерал-майор Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении в звании начальника УМВД по ХМАО полковника Дамира Сатретдинова до генерал-майора полиции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел РФ. Присвоить специальные звания: генерал-майора полиции <…> Сатретдинову Дамиру Растямовичу», — сказано в указе президента.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...