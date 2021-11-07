Глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов получил звание генерал-майор Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении в звании начальника УМВД по ХМАО полковника Дамира Сатретдинова до генерал-майора полиции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел РФ. Присвоить специальные звания: генерал-майора полиции <…> Сатретдинову Дамиру Растямовичу», — сказано в указе президента.