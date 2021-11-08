ПФР отдаст банкам пенсионные накопления россиян

На Московской бирже рассмотрели заявки на размещение пенсионных накоплений в банковские депозиты. По итогам аукциона вся сумма будет храниться в одном банке. Такую информацию опубликовал Пенсионный фонд РФ на своем официальном сайте.
«В результате аукциона удовлетворена заявка одной кредитной организации на общую сумму 975 млн рублей, то есть всю сумму, выставленную к торгам. Средства размещены в депозиты по ставке 8,05% годовых на 34 дня», — отмечается в сообщении.
Отмечается также, что аукционы проводятся в соответствии с постановлением правительства РФ и приказами Минфина. Ранее подобный аукцион прошел на Московской бирже в июле этого года. В результате этого была удовлетворена заявка одной кредитной организации на общую сумму 430 миллионов рублей.
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