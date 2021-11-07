07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021

В Тюмени на мосту Влюбленных погибло двое человек

© Служба новостей «URA.RU»
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На мосту Влюбленных за день погибло два человека Фото:

В Тюмени за один день погибли двое человек на мосту Влюбленных. Одному человеку стало плохо на мосту, реанимация не спала его, а другой упал в реку. Об этом сообщают жители города в социальной сети «ВКонтакте».

«Вызов поступил в 17:34, прибытие бригады 17:45. Медики проводят сердечно-легочную реанимацию. Медработники сделали все возможное, но, к сожалению, спасти не удалось», — сообщают в департаменте здравоохранения Тюмени.

На место происшествия прибили сотрудники полиции. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Также на месте работают водолазы, которые ищут тело упавшего мужчины с моста этим утром.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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