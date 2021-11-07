В Тюмени на мосту Влюбленных погибло двое человек

На мосту Влюбленных за день погибло два человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени за один день погибли двое человек на мосту Влюбленных. Одному человеку стало плохо на мосту, реанимация не спала его, а другой упал в реку. Об этом сообщают жители города в социальной сети «ВКонтакте».

«Вызов поступил в 17:34, прибытие бригады 17:45. Медики проводят сердечно-легочную реанимацию. Медработники сделали все возможное, но, к сожалению, спасти не удалось», — сообщают в департаменте здравоохранения Тюмени.

На место происшествия прибили сотрудники полиции. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Также на месте работают водолазы, которые ищут тело упавшего мужчины с моста этим утром.