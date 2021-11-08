Отоларингологи заявили об опасности частого ношения наушников

Частое использование наушников может привести к проблемам со слухом или полной глухоте. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-отоларинголог Алексей Кошелев.
«Любой направленный звук, не только из наушников, вреден сам по себе и ведет к постепенному снижению слуха. Опаснее всего наушники-вкладыши, люди используют их в метро, включают погромче звук, едут в среднем около 40 мин — час, и через пару-тройку лет такой езды постепенно получают снижение слуха», — рассказал Алексей Кошелев.
Врач добавил, что громкий интенсивный звук может стать причиной полной глухоты. «Если от интенсивного звука погибли волосочки, которые воспринимают все колебания, то их уже невозможно восстановить, это конец. Но уха два, в этом огромный плюс», — подчеркнул Кошелев.
Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев согласился с тем, что постоянное использование наушников наносит непоправимый вред организму. «Если наушники используются ограниченное количество времени, то они безвредны, но если постоянно и на высоких громкостях, то они будут наносить непоправимый ущерб слуховому нерву, внутреннему уху. В итоге человек начнет глохнуть. Оптимальное время для прослушивания музыки в наушниках не более получаса два раза в день», — объяснил он.
Ранее замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что COVID-19 может спровоцировать нарушение слуха. Встречаются такие симптомы у пациентов, перенесших «Дельта»-штамм.
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