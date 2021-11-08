Президент РФ Владимир Путин наградил директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработчика вакцины «Спутник V» Александра Гинцбурга. Об этом говорится в указе главы государства.
«О награждении государственными наградами РФ. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Александра Гинцбурга [орденом Александра Невского]», — отмечается в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Помимо этого, Гинцбурга уже награждали орденом дружбы. Ему присудили премию РФ в области науки и технологий, а также премию правительства РФ за разработку препарата «Циклоферон», который некоторые медики считают бесполезным.
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