Разработчик «Спутника V» получил орден от Путина. Документ

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин официально признал заслуги директора центра Гамалеи Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработчика вакцины «Спутник V» Александра Гинцбурга. Об этом говорится в указе главы государства.

«О награждении государственными наградами РФ. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Александра Гинцбурга [орденом Александра Невского]», — отмечается в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого, Гинцбурга уже награждали орденом дружбы. Ему присудили премию РФ в области науки и технологий, а также премию правительства РФ за разработку препарата «Циклоферон», который некоторые медики считают бесполезным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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