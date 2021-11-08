Обама раскритиковал Путина

Обаме не понравилось, что Путин не приехал на саммит в Глазго Фото: The White House

Бывший президент США Барак Обама заявил, что Россия и Китай не прилагают достаточных усилий для решения климатических проблем. Он раскритиковал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что они не приехали климатическую конференцию COP26 в шотландском Глазго.

«Особенно обескураживает то, что лидеры двух стран, которые являются самыми крупными источниками выбросов, России и Китая, отказываются даже присутствовать на заседаниях, а планы их стран показывают, как кажется, отсутствие срочности», — передает Associated Press. По его словам, для спасения планеты странам необходимо объединиться.

Двухдневный саммит мировых лидеров на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходил в шотландском Глазго. Участие в нем подтвердили более 120 мировых лидеров.

Президент России Владимир Путин принял решение не приезжать на саммит. В Великобритании отнеслись с пониманием к отсутствию Путина. Однако американский лидер Джо Байден жестко отреагировал на это. По его словам, у Путина «горит тундра», поэтому он не приехал.