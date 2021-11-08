Байден сообщил о выполненном обещании Путину

Президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное российскому лидеру Владимиру Путину обещание. В июне он пообещал преследовать киберпреступников, где бы те не находились.
Ранее США предъявили украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве. Их также внесли в список американских санкций. Обвиняемым грозит 145 и 115 лет тюрьмы. По версии гособвинения, Полянин и Васинский вместе с сообщниками умышленно внедряли вредоносное программное обеспечение в компьютерные сети и тем самым наносили вред с целью в дальнейшем вымогать деньги.
«Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня», — передает заявление Байдена РИА «Новости». Лидер США заявил, что его администрация продолжит использовать все доступные инструменты, чтобы защищать американцев и американские интересы от киберугроз.
Также сообщалось, что зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил учредить в России подразделения, разбирающиеся в интернет-праве. Депутат заявил о необходимости учредить в силовых структурах должности кибердознавателей, киберследователей, киберсудей и кибердружинников,
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