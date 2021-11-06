Турэксперты назвали популярные направления у россиян на Новый год

Россияне предпочитают теплые страны для отдыха в новогодние праздники Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Самыми популярными направлениями для новогодних праздников у россиян считаются Куба, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Доминиканская Республика и Крым. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

«Россияне поедут отдыхать на Новый год в те страны, которые будут открыты. Если вы уже запланировали отдых, то стоит заранее побеспокоиться о приобретении тура, хотя бы за месяц. Лучше брать путевку сейчас, иначе ближе к праздникам цены поднимутся и будет меньше свободных дат. Наиболее полярные направления для отдыха — это Куба, Турция, ОАЭ, Сейшельские Острова, Мальдивы и Доминиканская Республика. Также очень популярен Крым», — рассказала URA.RU Наталья Осипова.

Директор екатеринбургского бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова в беседе с URA.RU отметила, что из-за эпидемиологический обстановки в России спрос на внутренний туризм может быть меньше, чем обычно. «Тут уже все зависит от платежеспособности туристов. Но обычно на Новый год все направления с высокой стоимостью. У нас в стране сейчас вводят жесткие ограничения и неизвестно, сколько они еще будут действовать, поэтому возможно спрос на отдых внутри страны будет пользоваться меньшим спросом, чем зарубежные туры», — объяснила эксперт.

Однако, отметила Осипова, что в Крыму россияне могут пройти восстановительные процедуры после перенесенного COVID-19. «Несмотря на то, что там уже нельзя купаться, у россяин пользуется спросом санаторное лечение для восстановления после ковида. Популярны направления Краснодарского края и Минеральные воды», — уточнила она.