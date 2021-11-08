В Киеве считают, что Зеленскому необходимо просить помощи у Путина Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо обратиться за помощью в президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива на своей странице в Facebook.

По его словам, Зеленский и его команда совершили множество ошибок и преступлений. «Шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию — да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины», — написал Кива. По его словам, перед Зеленским сегодня открыты всего два пути: либо союз с Россией, либо арест и заключение в тюрьму.

Кива также отметил, что украинцы будут благодарны Зеленскому, если он попросит помощи у Путина. Кроме того, именно президент РФ сможет обеспечить главе Украины «спокойное правление без внешних и внутренних противников», считает депутат.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что из-за бездействия президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко Украине придется «идти на поклон» в Москву и соглашаться на любые условия «Газпрома». А бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Зеленский может капитулировать перед Путиным после их встречи.