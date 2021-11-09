РБК: победа на выборах в Госдуму для одномандатников стоит 20 млн

В среднем одномандатники потратили на избирательную кампанию 20 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутаты по одномандатным округам, прошедшие по итогам сентябрьских выборов в Государственную думу РФ, в среднем потратили на избирательную кампанию 20 млн рублей. Те, кто ранее уже участвовал в выборах, потратили почти на 1,5 млн меньше.

«Для победы в одномандатном округе кандидату в депутаты Государственной думы VIII созыва в среднем потребовалось 20 млн рублей. При этом они в основном израсходовали во время кампании меньше денег, чем было в их избирательных фондах. Средний размер фонда составил 21,2 млн рублей», — сообщает РБК со ссылкой на финансовые отчеты кандидатов в депутаты.

При этом депутаты, которые баллотировались на второй или третий срок, в среднем потратили на избирательную кампанию 18,73 млн рублей. Издание проанализировало данные по 202 одномандатным округам из 225.

Ранее в Центральной избирательной комиссии заявили, что в ходе предвыборной кампании не было выявлено серьезных нарушений. Конкуренция на выборах по одномандатным округам составила от 5 до 14 кандидатов.