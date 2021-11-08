Курганская гордума срочно соберется, чтобы исключить депутата

Внеочередное заседание гордумы пройдет 10 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В гордуме Кургана на внеочередном заседании рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Руденко. Данная информация размещена на сайте думы.

«Повестка дня заседания 10 ноября 2021 года. О досрочном прекращении полномочий депутата Курганской городской думы седьмого созыва Руденко Сергея Викторовича, избранного по одномандатному избирательному округу №1», — указано в сообщении.

В конце октября Руденко рассказал URA.RU, что переезжает из Кургана в Москву, так как его приняли на новою работу. Депутат отметил, что ее нельзя будет совмещать с депутатской деятельностью, поэтому он подал заявление об отставке.

Ранее по требованию прокуратуры из-за нарушения антикоррупционного законодательства мандатов депутатов гордумы лишили Сергея Бардина и Романа Кайгородова. В конце сентября в отставку по собственному желанию из думы ушла Елена Якушева. Источники из политических кругов связывают частые отставки с тем, что в июле часть депутатов гордумы поддержала Елену Ситникову на выборах мэра Кургана только со второго раза.