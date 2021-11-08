За девять дней ноября в ХМАО от COVID умерли больше 100 человек

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса погибли 12 человек, заразились 253 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С начала месяца от коронавируса умерли 114 жителей ХМАО. В период с 1 по 9 октября от инфекции погибли в разы меньше — 28 человек. Обновленные данные опубликовал оперативный штаб Югры.

«84 465 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 9 ноября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 253 новых случая COVID-19. За весь период от COVID-19 умерли 1 461 человек (12 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит так:

Сургут — 58;

Нижневартовск — 34;

Кондинский район — 26;

Ханты-Мансийск — 22;

Советский район — 17;

Нефтеюганск — 16;

Нягань — 11;

Урай — 11;

Октябрьский район — 8;

Нефтеюганский район — 7;

Радужный — 6;

Ханты-Мансийский район — 6;

Когалым — 5;

Мегион — 5;

Нижневартовский район — 5;

Сургутский район — 5;

Югорск — 4;

Пыть-Ях — 3;

Белоярский район — 2;

Березовский район — 2.

По данным департамента здравоохранения ХМАО состояние 192 пациентов тяжелое, 143 подключены к аппаратам ИВЛ. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 62%. Коэффициент распространения инфекции — 1.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО жители региона стали чаще умирать от коронавируса. Тогда количество смертей за неделю составило 94 человека.