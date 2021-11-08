За девять дней ноября в ХМАО от COVID умерли больше 100 человек

С начала месяца от коронавируса умерли 114 жителей ХМАО. В период с 1 по 9 октября от инфекции погибли в разы меньше — 28 человек. Обновленные данные опубликовал оперативный штаб Югры.
«84 465 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 9 ноября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 253 новых случая COVID-19. За весь период от COVID-19 умерли 1 461 человек (12 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит так:
- Сургут — 58;
- Нижневартовск — 34;
- Кондинский район — 26;
- Ханты-Мансийск — 22;
- Советский район — 17;
- Нефтеюганск — 16;
- Нягань — 11;
- Урай — 11;
- Октябрьский район — 8;
- Нефтеюганский район — 7;
- Радужный — 6;
- Ханты-Мансийский район — 6;
- Когалым — 5;
- Мегион — 5;
- Нижневартовский район — 5;
- Сургутский район — 5;
- Югорск — 4;
- Пыть-Ях — 3;
- Белоярский район — 2;
- Березовский район — 2.
По данным департамента здравоохранения ХМАО состояние 192 пациентов тяжелое, 143 подключены к аппаратам ИВЛ. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 62%. Коэффициент распространения инфекции — 1.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО жители региона стали чаще умирать от коронавируса. Тогда количество смертей за неделю составило 94 человека.
Подписывайтесь на URA.RU в