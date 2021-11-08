08 ноября 2021

За девять дней ноября в ХМАО от COVID умерли больше 100 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса погибли 12 человек, заразились 253 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

С начала месяца от коронавируса умерли 114 жителей ХМАО. В период с 1 по 9 октября от инфекции погибли в разы меньше — 28 человек. Обновленные данные опубликовал оперативный штаб Югры.

«84 465 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 9 ноября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 253 новых случая COVID-19. За весь период от COVID-19 умерли 1 461 человек (12 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит так:

  • Сургут — 58;
  • Нижневартовск — 34;
  • Кондинский район — 26;
  • Ханты-Мансийск — 22;
  • Советский район — 17;
  • Нефтеюганск — 16;
  • Нягань — 11;
  • Урай — 11;
  • Октябрьский район — 8;
  • Нефтеюганский район — 7;
  • Радужный — 6;
  • Ханты-Мансийский район — 6;
  • Когалым — 5;
  • Мегион — 5;
  • Нижневартовский район — 5;
  • Сургутский район — 5;
  • Югорск — 4;
  • Пыть-Ях — 3;
  • Белоярский район — 2;
  • Березовский район — 2.

По данным департамента здравоохранения ХМАО состояние 192 пациентов тяжелое, 143 подключены к аппаратам ИВЛ. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 62%. Коэффициент распространения инфекции — 1.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО жители региона стали чаще умирать от коронавируса. Тогда количество смертей за неделю составило 94 человека.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...