В ХМАО стали чаще умирать от коронавируса

В ХМАО за минувшую неделю количество смертей от коронавируса не опускалось ниже 12 человек в сутки. Так, за последнюю неделю от коронавируса погибли 94 человека, а неделей ранее — 73. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.
«84 212 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 8 ноября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 256 новых случаев COVID-19. За весь период от COVID-19 умерли 1 449 человек (13 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Распространение коронавируса по городам выглядит так:
- Сургут — 59;
- Нижневартовск — 44;
- Ханты-Мансийск — 33;
- Нягань — 18;
- Урай — 16;
- Советский район — 11;
- Кондинский район — 10;
- Мегион — 7;
- Нижневартовский район — 7;
- Сургутский район — 7;
- Ханты-Мансийский район — 7;
- Лангепас — 6;
- Радужный — 6;
- Югорск — 6;
- Октябрьский район — 6;
- Когалым — 4;
- Пыть-Ях — 3;
- Нефтеюганский район — 3;
- Нефтеюганск — 2;
- Покачи — 1.
По информации департамента здравоохранения ХМАО, состояние 193 пациентов оценивается как тяжелое, 147 подключены к аппаратам ИВЛ. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 61,6%. Коэффициент распространения инфекции — 1,00.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО введут локдаун в регионе, если ситуация с коронавирусом не улучшится после длинных выходных. Показателем для принятия решения станет рост заболеваемости в сутки.
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