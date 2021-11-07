В ХМАО стали чаще умирать от коронавируса

За минувшие сутки в ХМАО от коронавируса погибли 13 человек, заразились 256 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшую неделю количество смертей от коронавируса не опускалось ниже 12 человек в сутки. Так, за последнюю неделю от коронавируса погибли 94 человека, а неделей ранее — 73. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.

«84 212 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 8 ноября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 256 новых случаев COVID-19. За весь период от COVID-19 умерли 1 449 человек (13 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Распространение коронавируса по городам выглядит так:

Сургут — 59;

Нижневартовск — 44;

Ханты-Мансийск — 33;

Нягань — 18;

Урай — 16;

Советский район — 11;

Кондинский район — 10;

Мегион — 7;

Нижневартовский район — 7;

Сургутский район — 7;

Ханты-Мансийский район — 7;

Лангепас — 6;

Радужный — 6;

Югорск — 6;

Октябрьский район — 6;

Когалым — 4;

Пыть-Ях — 3;

Нефтеюганский район — 3;

Нефтеюганск — 2;

Покачи — 1.

По информации департамента здравоохранения ХМАО, состояние 193 пациентов оценивается как тяжелое, 147 подключены к аппаратам ИВЛ. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 61,6%. Коэффициент распространения инфекции — 1,00.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО введут локдаун в регионе, если ситуация с коронавирусом не улучшится после длинных выходных. Показателем для принятия решения станет рост заболеваемости в сутки.