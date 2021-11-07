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В ХМАО стали чаще умирать от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
За минувшие сутки в ХМАО от коронавируса погибли 13 человек, заразились 256 Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшую неделю количество смертей от коронавируса не опускалось ниже 12 человек в сутки. Так, за последнюю неделю от коронавируса погибли 94 человека, а неделей ранее — 73. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.

«84 212 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 8 ноября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 256 новых случаев COVID-19. За весь период от COVID-19 умерли 1 449 человек (13 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Распространение коронавируса по городам выглядит так:

  • Сургут — 59;
  • Нижневартовск — 44;
  • Ханты-Мансийск — 33;
  • Нягань — 18;
  • Урай — 16;
  • Советский район — 11;
  • Кондинский район — 10;
  • Мегион — 7;
  • Нижневартовский район — 7;
  • Сургутский район — 7;
  • Ханты-Мансийский район — 7;
  • Лангепас — 6;
  • Радужный — 6;
  • Югорск — 6;
  • Октябрьский район — 6;
  • Когалым — 4;
  • Пыть-Ях — 3;
  • Нефтеюганский район — 3;
  • Нефтеюганск — 2;
  • Покачи — 1.

По информации департамента здравоохранения ХМАО, состояние 193 пациентов оценивается как тяжелое, 147 подключены к аппаратам ИВЛ. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 61,6%. Коэффициент распространения инфекции — 1,00.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО введут локдаун в регионе, если ситуация с коронавирусом не улучшится после длинных выходных. Показателем для принятия решения станет рост заболеваемости в сутки.

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