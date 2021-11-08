Уволенным курганским медработникам предложили другую работу

Некоторые медики уже согласились работать в инфекционных госпиталях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фельдшерам, решившим уволиться из Курганской больницы скорой медицинской помощи из-за большой нагрузки, предложили работу в других медучреждениях. Некоторые из них уже согласились работать в инфекционных госпиталях, сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Действительно, несколько фельдшеров БСМП написали заявление на увольнение. Несколько человек переходят на работу в инфекционные госпитали. С каждым фельдшером проведена встреча, предложены варианты трудоустройства», — рассказали в пресс-службе правительства.

За последний месяц из Курганской больницы скорой медицинской помощи уволилось не менее десяти фельдшеров, сообщало ранее URA.RU. Оставшиеся медики заявляли, что им приходится работать на износ, чтобы перекрыть нехватку кадров. Из-за этого у оставшегося персонала также возникают мысли об увольнении.