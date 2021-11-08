08 ноября 2021
07 ноября 2021

Уволенным курганским медработникам предложили другую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи. Курган , скорая помощь, машина скорой помощи, мед помощь, вызов врача, ковид 19
Некоторые медики уже согласились работать в инфекционных госпиталях Фото:

Фельдшерам, решившим уволиться из Курганской больницы скорой медицинской помощи из-за большой нагрузки, предложили работу в других медучреждениях. Некоторые из них уже согласились работать в инфекционных госпиталях, сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Действительно, несколько фельдшеров БСМП написали заявление на увольнение. Несколько человек переходят на работу в инфекционные госпитали. С каждым фельдшером проведена встреча, предложены варианты трудоустройства», — рассказали в пресс-службе правительства.

За последний месяц из Курганской больницы скорой медицинской помощи уволилось не менее десяти фельдшеров, сообщало ранее URA.RU. Оставшиеся медики заявляли, что им приходится работать на износ, чтобы перекрыть нехватку кадров. Из-за этого у оставшегося персонала также возникают мысли об увольнении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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