Полицейские продолжают поиски похитителей Фото: Вадим Ахметов

В Урае неизвестные похитили символ города — бронзовую статую чайки Сури. Об этом сообщил телеграм-канал «Урай. Раньше всех».

«Памятник мифологической птице Сури исчез в неизвестном направлении, вандалы оставили только каменный постамент. Скульптура простояла всего несколько дней», — написано в сообщении.

Статую обнаружили в кустах неподалеку Фото: «Урай. Раньше всех»

Впрочем, унести далеко 100-килограмовую чайку грабителям не удалось, они оставили ее в кустах неподалеку, где скульптуру и обнаружили правоохранители. По предварительным данным, злоумышленники спрятали тяжелую Сури и намеревались позднее забрать ее для дальнейшей продажи на цветной металл. Скульптура парящей чайки была установлена в Урае в рамках проекта «Комфортная городская среда» при благоустройстве набережной, она является символом города и изображена на гербе, стоимость объекта оценивается в 800 тысяч рублей, несколько дней назад в рамках рабочей поездки новую архитектурную композицию оценила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Вскоре чайка Сури вернется на свое место. Пока предполагаемых похитителей полицейским задержать не удалось, следственные мероприятия продолжаются.

Ранее URA.RU сообщало, что в любимом парке мэра Кургана второй раз украли яйцо у арт-объекта. В комментариях горожане возмущались действиями вандалов и высмеивали ситуацию.