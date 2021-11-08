Жительница ЯНАО во сне убила ребенка

Уголовное дело направили в суд Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Жительница села Мужи Шурышкарского района ЯНАО будет отвечать за смерть своей новорожденной дочери, сообщает региональное СУ СКР. По версии следствия, женщина во сне задавила ребенка, который лежал с ней рядом.

«В Шурышкарском районе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности малолетней дочери», — говорится в релизе на сайте ведомства. По данным следствия, 23-летняя жительница, в алкогольном опьянении легла спать рядом с новорожденной дочерью и во время сна придавила ребенка своим телом, перекрыв дыхательные пути.

Ребенок скончался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.