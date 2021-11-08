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05 ноября 2021

Жительница ЯНАО во сне убила ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело направили в суд Фото:

Жительница села Мужи Шурышкарского района ЯНАО будет отвечать за смерть своей новорожденной дочери, сообщает региональное СУ СКР. По версии следствия, женщина во сне задавила ребенка, который лежал с ней рядом.

«В Шурышкарском районе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности малолетней дочери», — говорится в релизе на сайте ведомства. По данным следствия, 23-летняя жительница, в алкогольном опьянении легла спать рядом с новорожденной дочерью и во время сна придавила ребенка своим телом, перекрыв дыхательные пути.

Ребенок скончался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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