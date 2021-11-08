08 ноября 2021

Курганское село претендует на право получить быстрый интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Курган, деревня, жилые дома, грунтовая дорога, село, сельская дорога, частный сектор, вороновка
В голосовании участвуют населенные пункты, где живут от 100 до 500 человек Фото:
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Национальные проекты

В Курганской области подвели предварительные итоги голосования за малочисленный населенный пункт, где в 2022 году проведут мобильную связь 4G. На момент написания новости, лидировало село Сетовное Макушинского муниципального округа. Данная информация размещена на сайте областного департамента информационных технологий и цифрового развития.

«Продолжается голосование за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному Интернету в 2022 году. <…> В настоящий момент лидером по Курганской области является село Сетовное», — указано в сообщении.

В департаменте отметили, что в победивший населенный пункт проведут мобильную связь 4G. На момент написания новости, в голосовании приняли участие более 3400 жителей региона. В тройке лидеров также находились село Коновалово Макушинского муниципального округа и село Юровка Далматовского района. В 2022 году к интернету подключат 2000 населенных пунктов России, где численность населения — от 100 до 500 человек.

Минцифры России занимается программой устранения цифрового неравенства в рамках национальной программы «Цифровая экономика». На портале «Госуслуги», где проходит голосование, указано, что подключение населенных пунктов к интернету регулирует «Закон о связи».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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