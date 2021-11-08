Курганское село претендует на право получить быстрый интернет

В голосовании участвуют населенные пункты, где живут от 100 до 500 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

В Курганской области подвели предварительные итоги голосования за малочисленный населенный пункт, где в 2022 году проведут мобильную связь 4G. На момент написания новости, лидировало село Сетовное Макушинского муниципального округа. Данная информация размещена на сайте областного департамента информационных технологий и цифрового развития.

«Продолжается голосование за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному Интернету в 2022 году. <…> В настоящий момент лидером по Курганской области является село Сетовное», — указано в сообщении.

В департаменте отметили, что в победивший населенный пункт проведут мобильную связь 4G. На момент написания новости, в голосовании приняли участие более 3400 жителей региона. В тройке лидеров также находились село Коновалово Макушинского муниципального округа и село Юровка Далматовского района. В 2022 году к интернету подключат 2000 населенных пунктов России, где численность населения — от 100 до 500 человек.

Минцифры России занимается программой устранения цифрового неравенства в рамках национальной программы «Цифровая экономика». На портале «Госуслуги», где проходит голосование, указано, что подключение населенных пунктов к интернету регулирует «Закон о связи».