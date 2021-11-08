Историю о пермском инвалиде узнали более миллиона человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cвыше двух десятков человек пожелали стать опекунами для 23-летнего инвалида в Перми, потерявшего всех родных из-за коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook рассказал основатель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. По его словам, всего за несколько дней об истории пермяка, благодаря СМИ и соцсетям, узнали более миллиона человек.

«О Владе узнали более одного миллиона человек, тысячи сделали репосты и рассказали о ней другим, сотни выразили поддержку. В результате 25 человек высказали желание стать опекунами Влада. Команда „Дедморозим“ собрала все контакты, связалась с потенциальными опекунами, обсудила их желание и возможности», — написал Жебелев. Он добавил, что поиск опекунов для инвалида не прекратится до тех пор, «пока это желание не превратится в действие».

Также для пермяка с инвалидностью собрано свыше 120,5 тысяч рублей. Кроме того, с ним встретилась психолог, имеющий опыт поддержки людей, потерявших близких. URA.RU рассказывало, что Влад не может говорить, но общается с окружающими жестами и звуками. Молодой человек передвигается в инвалидном кресле и нуждается в посторонней помощи, чтобы, к примеру, поесть или погулять. За ним ухаживали его отец и дед, но недавно они скончались от последствий коронавируса.