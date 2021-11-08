Главу структуры мэрии Челябинска уволили после проверки

Директора МКУ уволили по итогам проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор муниципального казенного учреждения (МКУ) «Городская среда» в Челябинске Александр Грезев уволен. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. МКУ подведомственно администрации города

«По результатам служебной проверки, по инициативе работодателя, с 10 ноября уволен с занимаемой должности директор МКУ „Городская среда“ Александр Грезев», — заявили в пресс-службе. Официальным работодателем Грезева является председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Оксана Шейкина. О какой именно проверке идет речь, не сообщается. Получить комментарий Грезева не удалось.

Грезев назначен на должность директора МКУ в июле 2019 года. Позже выяснилось, что Грезев имел судимость за избиение человека. Инцидент произошел, когда он работал в полиции, откуда его за это уволили. К моменту трудоустройства в МКУ судимость была погашена.