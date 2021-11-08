08 ноября 2021

Креатуру Текслера одобрила председатель ЦИК РФ Памфилова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Голицын и Артем Миронов в облизбиркоме. Челябинск, голицын евгений, облизбирком, миронов артем
Евгений Голицын (слева) и Артем Миронов (справа) войдут в новый состав облизбиркома Фото:

На заседании ЦИК РФ 9 ноября были одобрены кандидатуры челябинского вице-губернатора Евгения Голицына и юриста Артема Миронова для включения в новый состав облизбиркома. Трансляция заседания, которое проводила глава ЦИК Элла Памфилова, идет в прямом эфире. По словам Памфиловой в челябинском облизбиркоме пройдет полная смена руководства.

«Евгений Викторович (Голицын) человек очень опытный. Знает специфику области, и его хорошо знают. Очень достойная кандидатура. Хочу поблагодарить прежний состав комиссии за добросовестную работу», — заявила Памфилова.

Голицын должен будет возглавить избирательную комиссию Челябинской области, а Миронов станет его заместителем. 8 ноября с ними прошло собеседование в ЦИК РФ. Комиссия формируется по двум квотам — от губернатора Алексея Текслера и от заксобрания региона. Голицын войдет в состав комиссии по губернаторской квоте, а Миронов от ЗСО. Миронов является юристом регионального отделения «Единой России», и он приостановит свое членство в ЕР. Оба они поблагодарили Памфилову за доверие.

Новый состав комиссии будет сформирован на сессии заксобрания 25 ноября. Гордума Челябинска уже рекомендовала в состав комиссии вице-мэра Надежду Рыльскую. Региональное отделение «Единой России» выдвинула начальника управления по внутренней политике правительства области Виталия Шикова.

Гордума Челябинска уже рекомендовала в состав комиссии вице-мэра Надежду Рыльскую. Региональное отделение «Единой России» выдвинула начальника управления по внутренней политике правительства области Виталия Шикова. Полномочия действующего состава облизбиркома истекают в начале декабря. Нынешний руководитель комиссии Сергей Обертас и его заместитель в новый состав не войдут.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...