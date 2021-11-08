Свердловчанку с COVID оштрафовали за прогулку после жалоб соседей

Суд назначил свердловчанке штраф в 15 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Больная коронавирусом свердловчанка Светлана Семенова, нарушившая режим самоизоляции, чтобы покормить собаку, оштрафована на 15 тысяч рублей. Соответствующее решение опубликовано на сайте Серовского районного суда Свердловской области.

«В дежурную часть, поступило сообщение о нарушении режима изоляции заболевшей COVID-19 (гуляет во дворе дома, без средств индивидуальной защиты). Семенова в судебном заседании пояснила, что вышла кормить собаку, была в маске», — говорится в постановлении суда.

Свердловчанка оштрафована на 15 тысяч рублей. Она выходила на улицу, когда еще не получила отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Ее заметила соседка и сообщила в органы. В течение 60 дней штраф должен быть выплачен. При вынесении приговора суд учел, что женщина одна воспитывает ребенка.

URA.RU обратилось в региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Там сообщили, что с 30 октября по 7 ноября контрольные группы составили 1969 протоколов за нарушение ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Контроль за соблюдением коронавирусных ограничений усилился в конце октября, когда свердловские власти ввели зоны, свободные от коронавируса куда пустят только привитых, имеющих QR-код. С ноября начали действовать строгие COVID-ограничения.