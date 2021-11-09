Специалист Минздрава назвал важное правило ношения масок на улице

Маску на улице стоит надевать только в случае большого скопления людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Маску на улице стоит надевать только в том случае, если вокруг есть большое скопление людей. В остальных случаях надевать ее не стоит, потому что она быстро намокает и раздражает кожу лица. Об этом рассказал в беседе с URA.RU главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Если вокруг вас мало людей, то на улице ходить в маске нет необходимости. Так как она намокает, теряет свои защитные качества, начинает раздражать кожу лица и ее придется менять чаще. Если же на улице много людей, например у прививочного пункта, то лучше маску надеть, а еще лучше использовать респиратор. Маски все такие в большей степени предназначены для помещений. Если человек идет по улице и рядом никого нет, то маска ему не нужна. Риск заразиться в этом случае минимален», — рассказал Сергей Токарев.

С мнением Токарева согласилась и врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Носить маску на улице не надо. Маски нужны, чтоб носить их в помещении — это факт. Хотя с другой стороны она защищает от ветра, если будет сильный ветер, то лицо может обморозиться. Но если вы с улицы зимой заходите в помещение, то нужно поменять маску на новую и сухую», — заключила Ярцева.