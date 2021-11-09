Песков: РФ обеспокоена ситуацией на границе Белоруссии и Польши

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Самое главное — это жизнь и здоровье людей, скопившихся на границе Белоруссии и Польши, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия внимательно следит за тревожной миграционной ситуацией на границе между Белоруссией и Польшей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация на границе Белоруссии напряженная и тревожная. Это требует ответственного поведения всех сторон. В этой ситуации самое важное жизнь и здоровье людей, которые скопились у границы и требуют убежища на территории Польши. Мы очень внимательно наблюдаем за этим. Минск и Москва находятся в постоянном контакте, в том числе по каналам спецсвязи. Обмен информацией идет. Но это проблема, которая касается в данном случае Белоруссии и Польши. Мы видим, что очень ответственно работают белорусские специалисты. Мы надеемся, что это не примет формы, которые будут являться угрозой для безопасности России», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее из-за ситуации с мигрантами правительство Литвы одобрило введения чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польша за последние сутки зафиксировала 309 попыток незаконного нарушения государственной границы, пишет RT. Из-за скопления мигрантов Литва выдвинула к границе свои войска, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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