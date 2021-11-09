В Кремле рассказали о QR-кодах в аэропортах и на вокзалах

В Кремле не обсуждают введение QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Это прерогатива правительства, заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В администрации президент не ведется обсуждение [ужесточения ограничений из-за коронавируса]. Вся вариативность находится в прерогативе правительственного штаба», — отметил Песков.
Ранее представитель Кремля отмечал, что решения о введении ограничений в регионах России принимаются главами субъектов, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации. На федеральном уровне с 30 октября 7 ноября были объявлены нерабочие дни, которые в нескольких регионах продлены с 8 ноября.
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