В Кремле рассказали о QR-кодах в аэропортах и на вокзалах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Решение о возможном введении QR-кодов в аэропортах и на вокзалах является прерогативой правительственного штаба, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Кремле не обсуждают введение QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Это прерогатива правительства, заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В администрации президент не ведется обсуждение [ужесточения ограничений из-за коронавируса]. Вся вариативность находится в прерогативе правительственного штаба», — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что решения о введении ограничений в регионах России принимаются главами субъектов, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации. На федеральном уровне с 30 октября 7 ноября были объявлены нерабочие дни, которые в нескольких регионах продлены с 8 ноября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...