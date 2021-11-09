В соцсетях раскритиковали причины отказа в выплате пенсии. «Хотят, чтобы пенсионеры вымирали»

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Осень. Пенсионеры. Курган , пенсионерка, бабушка, нищета, пенсия, попрашайничество
Пенсионерам приостанавливают выплату пенсий из-за несоответствия различных справок, заявила Светлана Бессараб Фото:

Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб заявила, что пенсионерам часто отказывают в выплате пенсии из-за несоответствия справок и других документов. В социальных сетях негативно восприняли слова депутата и пожаловались, что люди живут все хуже.

«С какими проблемами чаще всего обращаются граждане? Это несоответствие справок. Особенно справок по обучению. У нас на территории РФ уже пришли к единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца, студентов, а справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообщество», — сказала Бессараб.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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