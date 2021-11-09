Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб заявила, что пенсионерам часто отказывают в выплате пенсии из-за несоответствия справок и других документов. В социальных сетях негативно восприняли слова депутата и пожаловались, что люди живут все хуже.
«С какими проблемами чаще всего обращаются граждане? Это несоответствие справок. Особенно справок по обучению. У нас на территории РФ уже пришли к единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца, студентов, а справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообщество», — сказала Бессараб.
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