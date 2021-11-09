Крупнейшая авиакомпания России выступила против QR-кодов

Авиакомпания «Аэрофлот» выступает против использования QR-кода при покупке билета. С таким заявлением выступил гендиректор компании гендиректор компании Михаил Полубояринов.
«На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке борт, если такие ограничения вводятся — это нормально. Мы с соответствующим программным обеспечением сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки», — передает ТАСС слова гендиректора «Аэрофлота».
По словам Полубояринова, на приобретение билета ни в коем случае нельзя ставить QR-код. «Я даже не понимаю, как это технически можно ограничить», — подытожил он.
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