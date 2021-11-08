Экс-депутат Шадринска может вернуть мандат из-за ошибки прокурора

Валерий Мурзин получил заключение экспертизы по документам, из-за которых лишился мандата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-депутат Шадринской городской думы Валерий Мурзин, потерявший мандат из-за неточности в своей декларации, может опротестовать решение гордумы. На это указали эксперты ООО «Научно-исследовательский институт судебной экспертизы СТЭЛС» в своем заключении (документ есть в распоряжении редакции URA.RU).

«В представлении межрайонного прокуратура не упоминается о Мурзине Валерии Юрьевиче, а речь неоднократно идет о некоем Мурзине В.В., что должно стать причиной как дезавуирования требования прокуратуры, так и признания нелегитимным решения Шадринской городской думы №257 от 14.10.2021 года», — говорится в заключении экспертов, изучивших документы.

Мурзин представил экспертам спорную декларацию о доходах, решение гордумы и преставление прокуратуры. По мнению экспертов, Мурзин не имел намерения скрыть от надзорных органов факт своей регистрации и проживания в доме родителей. Адрес дома в декларации приведен трижды. Также эксперты считают, что факт обогащения Мурзина при проживании в доме родственников не доказан. «При заполнении декларации Мурзиным была допущено простая и незначительная неточность, обусловленная, в том числе, недостаточно конкретизированными требованиями нормативных правовых актов», — говорится в экспертизе. В методических рекомендациях, которыми руководствуются эксперты, говорится, что существенным нарушением считается сокрытие более 20% от размера общего дохода служащего и членов его семьи в год.

Ранее URA.RU писало, что Шадринская городская дума лишила депутата Валерия Мурзина мандата из-за нарушения в декларации о доходах и имуществе за 2020 год. Мурзин не указал в специальной графе, что проживает с семьей в доме родителей. При этом дом ему не принадлежит. Экс-депутат подал на гордуму в суд.