В Госдуме предупредили об изменении льгот для семей с детьми

Россияне смогут рассчитывать на еще большую помощь со стороны государства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Госдума готовит дорожную карту по социальной помощи россиянам, значит, многодетные и неполные семьи ждут изменения в части поддержки граждан. Такую информацию URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция «Единая Россия») Светлана Бессараб.

«Сейчас неполные семьи с детьми от 7 до 17 лет могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Это касается тех семей, где второй родитель не выполняет своих обязательств по оплате алиментов. Эта ситуация изменится, и неполные семьи, как и многодетные, смогут рассчитывать на [большую] поддержку государства. Особые меры поддержки будут распространяться на многодетные семьи. Сейчас у них помимо материнского капитала есть другие социальные льготы, предусмотренные на сегодняшний день фактически всеми нормами законодательства — и семейным, и трудовым законодательством, и отдельными нормами права. Я думаю, что по этой категории граждан мы, наконец, получим единый закон на всей территории РФ», — отметила она в разговоре с корреспондентом.

Бессараб также сообщила, что несмотря на изменения в части поддержки граждан, все нынешние льготы для некоторых категорий россиян сохранятся. Более того, пенсии и маткапитал в скором времени вырастут.

«Сохранятся все установленные социальные гарантии и льготы, они будут проиндексированы на уровень инфляции — прогнозный и фактический. Материнский капитал будет индексирован на реальный уровень инфляции. Подрастут все пенсии — как пенсия по старости, страховая по инвалидности и по потере кормильца, так и социальная. Семьи с детьми получат все причитающиеся льготы. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать ряд мер и инициатив, которые позволят обеспечить российские нуждающиеся семьи задолго до рождения малыша и до окончания ребенком школы соответствующими мерами поддержки», — пояснила депутат Госдумы.

О том, что правительство РФ реализует новую дорожную карту комплексной социальной помощи, стало известно в ноябре этого года. Особое внимание уделят поддержке семей на весь период взросления ребенка.