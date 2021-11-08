Челябинскую студентку осудили за взятку преподавателю

Студентка, давшая взятку, созналась в содеянном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске осудили студентку университета за взятку преподавателю. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сумма взятки составила 24,5 тысячи рублей.

«Студентка одного из вузов Магнитогорска передала взятку доценту кафедры в размере 24,5 тыс. рублей за ликвидацию академической задолженности», — рассказали URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что свою вину студентка полностью признала. Ей назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы. Также студентка должна выплатить штраф в двойном размере суммы взятки.