08 ноября 2021

В Курганскую область учителей заманивают миллионами

© Служба новостей «URA.RU»
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Три педагога, готовые переехать в курганские села, получат по 1 млн рублей Фото:

Три педагога, готовые переехать в села Курганской области, смогут получить по 1 млн рублей в этом году. Департамент образования и науки региона объявляет конкурс в рамках программы «Земский учитель», сообщили в пресс-службе правительства обрасти.

«Чтобы стать участником программы, нужно оставить заявку на официальном общероссийском портале „Земский учитель“ и до 22 ноября предоставить региональному оператору — в Институт развития образования и социальных технологий — ряд документов», — говорится в сообщении правительства региона.

В сельские школы требуются учителя иностранных языков, математики, физики, русского языка и литературы, биологии, начальных классов. Перечень вакансий можно посмотреть здесь. Подробнее об условиях программы и необходимых документов можно узнать по телефону: 8(3522)65-12-93.

В прошлом году один миллион получили 23 педагога, приехавшие работать в сельские школы Курганской области. Еще 17 учителей стали миллионерами в этом году. По словам директора департамента образования и науки Андрея Кочерова, программа «Земский доктор» помогает сократить дефицит педагогических кадров в сельских школах и улучшить материальное положение учителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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