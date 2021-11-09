Госдума приняла закон, меняющий власть в регионах России

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Красная площадь. Москва, госдума, государственная дума, памятник георгию победоносцу, москва
Депутаты в первом чтении приняли закон о публичной власти в России Фото:

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон об основах публичной власти, 317 парламентариев из 395 присутствующих проголосовали «за», 66 — против, 12 воздержались. Решение было принято 9 ноября на пленарном заседании, трансляция которого велась на сайде ГД.

«Мы принимаем очень важный закон. Это базовый законопроект, который несет в себе и прямые нормы, и закладывает определенные параметры организации и работы региональной власти — исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления», — заявил Вячеслав Володин, председатель Государственной думы РФ.

Законопроект о реформе публичной власти разработали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству РФ Павел Крашенинников в конце сентября. Изменения коснулись снятия запрета для глав регионов избираться более чем на два срока подряд. Были расширены основания для досрочного снятия губернаторов с должности из-за утраты доверия. Документ также вводит пятилетние сроки для исполнения полномочий губернатора и депутатов региональных заксобраний. Помимо этого, всех губернаторов будут переименовывать в глав регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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