Тюменские школьники думают, что ВИЧ передают насекомые

Около 15% школьников Тюменской области думают, что ВИЧ могут передавать насекомые. Такие результаты анонимного тестирования детей URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Исследование проводилось в школах Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и семи муниципальных образований Тюменской области.
«Уровень информированности старшеклассников об основных путях передачи ВИЧ/СПИД составил 85,4%. Тем не менее, в значительном числе случаев у ребят сложилось ошибочное представление о возможности распространения вируса через насекомых (14,9%), поцелуи (11,8%), бассейн (8,9%). Совсем не владеют информацией о путях передачи заболеваний 14,6% школьников», — рассказали в депздраве.
По данным на начало 2021 года, Тюменская область занимает десятое место в России по пораженности населения ВИЧ-инфекцией. Опасный вирус обнаружен у 1,28% жителей региона.
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