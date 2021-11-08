08 ноября 2021

Тюменские школьники думают, что ВИЧ передают насекомые

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр лечения и профилактики ВИЧ и СПИД. Екатеринбург, пробирки, анализы, медицина
Но 85% детей знают об основных способах передачи опасного вируса Фото:

Около 15% школьников Тюменской области думают, что ВИЧ могут передавать насекомые. Такие результаты анонимного тестирования детей URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Исследование проводилось в школах Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и семи муниципальных образований Тюменской области.

«Уровень информированности старшеклассников об основных путях передачи ВИЧ/СПИД составил 85,4%. Тем не менее, в значительном числе случаев у ребят сложилось ошибочное представление о возможности распространения вируса через насекомых (14,9%), поцелуи (11,8%), бассейн (8,9%). Совсем не владеют информацией о путях передачи заболеваний 14,6% школьников», — рассказали в депздраве.

По данным на начало 2021 года, Тюменская область занимает десятое место в России по пораженности населения ВИЧ-инфекцией. Опасный вирус обнаружен у 1,28% жителей региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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